Компанія «Нова пошта» відкрила два відділення у Лондоні. Фото:«Нова пошта»

Компанія «Нова пошта» відкрила два відділення у Лондоні.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

Зазначається, що це вже 13-а європейська країна, де компанія почала роботу.

Термін доставки з України у Велику Британію — від пʼяти днів. Окрім відділень, запустили і кур’єрську доставку. «Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost», — коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA.

Відділення працюють щодня за адресами: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT та Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення становитиме:

документи до 1 кілограма — 900 гривень;

посилки до 2 кілограми — 950 гривень;

посилки до 10 кілограмів — 1500 гривень;

посилки до 30 кілограмів — 2500 гривень;

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кілограмів кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кілограмів потрібно буде додатково сплатити плюс 100 гривень, а за кожні 100 кілограмів посилки — плюс 250 гривень.

Нагадаємо, наразі відділення «‎Нова пошта»‎ працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.

Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.