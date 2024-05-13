Компанія «Нова пошта» відкрила два відділення у Лондоні.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
Зазначається, що це вже 13-а європейська країна, де компанія почала роботу.
Термін доставки з України у Велику Британію — від пʼяти днів. Окрім відділень, запустили і кур’єрську доставку. «Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost», — коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA.
Відділення працюють щодня за адресами: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT та Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.
Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення становитиме:
Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кілограмів кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кілограмів потрібно буде додатково сплатити плюс 100 гривень, а за кожні 100 кілограмів посилки — плюс 250 гривень.
Нагадаємо, наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
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Компанія «Нова пошта» відкрила два відділення у Лондоні.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
Зазначається, що це вже 13-а європейська країна, де компанія почала роботу.
Термін доставки з України у Велику Британію — від пʼяти днів. Окрім відділень, запустили і кур’єрську доставку. «Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost», — коментує Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA.
Відділення працюють щодня за адресами: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT та Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.
Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення становитиме:
Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кілограмів кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кілограмів потрібно буде додатково сплатити плюс 100 гривень, а за кожні 100 кілограмів посилки — плюс 250 гривень.
Нагадаємо, наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.