Російські війська здійснили обстріли 21 населеного пункту Херсонської області протягом минулої доби, поранено шестеро людей.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Ворог обстрілював Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені багатоповерхівка та шість приватних будинків.
Були зафіксовані влучання у торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.
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Російські війська здійснили обстріли 21 населеного пункту Херсонської області протягом минулої доби, поранено шестеро людей.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Ворог обстрілював Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені багатоповерхівка та шість приватних будинків.
Були зафіксовані влучання у торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.