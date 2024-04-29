Воїни ССО знищили на півдні капоніри з боєкомплектом загарбників

Бійці 73-го морського центру ССО знищили на півдні капоніри з боєкомплектом і трьох російських військовослужбовців.

Про це повідомляє командування Сил спецоперацій.

Зазначається, що оператори 73-го морського центру імені кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців РФ і склад боєкомплекту.

По цілях оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами із системою скиду та вдарили 122-міліметровою гаубицею Д-30.

Внаслідок влучної роботи ССО знищені капоніри з боєкомплектом, троє російських військовослужбовців та ще п’ятеро поранені, місця розташування особового складу ворога.

Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.