Морські піхотинці показали архівні кадри ударів по місцях скупчення російських окупантів та їх техніки на захопленому промисловому об’єкті.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Використання промислових об'єктів в загарбницьких цілях — погана ідея. Осіннє відео полювання операторів ударних дронів РУБпАК «Сови» миколаївських морпіхів на російських окупантів», — прокоментували відео в 36-й ОБрМП.
Нагадаємо, нещодавно морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.
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Морські піхотинці показали архівні кадри ударів по місцях скупчення російських окупантів та їх техніки на захопленому промисловому об’єкті.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Використання промислових об'єктів в загарбницьких цілях — погана ідея. Осіннє відео полювання операторів ударних дронів РУБпАК «Сови» миколаївських морпіхів на російських окупантів», — прокоментували відео в 36-й ОБрМП.
Нагадаємо, нещодавно морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|