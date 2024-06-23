Окупаційна «влада» Криму та Міністерство оборони РФ повідомили про українську атаку на Севастополь, внаслідок якої загинуло 3 людини, включаючи двох дітей, і понад 120 осіб було поранено.

Про це повідомив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв, Міноборони РФ.

Міноборони Росії заявило, що атаку на Севастополь було здійснено по цивільній інфраструктурі за допомогою оперативно-тактичних ракет «ATACMS», наданих США, споряджених касетними бойовими частинами.

«Губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв повідомив про 3 загиблих, серед яких двоє дітей, і близько 100 постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».