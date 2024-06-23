У ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».