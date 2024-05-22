На Миколаївщині судитимуть 32-річного мешканця Снігурівки, який ошукав 74 таксистів зі всієї України.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними слідчих, злочини зафіксували в Миколаєві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Дніпрі, Тернополі та Черкасах упродовж минулого року. Жертвами шахрайства стали водії одного онлайн-сервісу. Обвинувачений через додаток замовляв послуги таксі до адмінбудівель державних органів в різних містах.

«А коли йому телефонував водій, представлявся прокурором чи іншим посадовцем, щоб увійти в довіру, і просив таксиста поповнити мобільний рахунок. Гроші обіцяв повернути по завершенню замовленої поїздки. Таксисти виконували прохання замовника, приїжджали за вказаною адресою, але додзвонитись клієнту вже не могли. Таким чином обвинувачений ошукав 74 таксистів на загальну суму понад 70 тисяч гривень», — повідомили в поліції.

Кошти з рахунку шахрай виводив на банківську карту та викидав сім-картку. Викрадені суми варіювались від 350 до 3200 гривень. Обвинувачений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайств.

Злочини розкрили оперативники та слідчі відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції за оперативного супроводу регіонального управління кіберполіції та співробітників управління карного розшуку обласного главку поліції.

Нагадаємо, приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців, надходять до Росії.