У пансіонаті на Закарпатті виявили численні порушення прав людини / Фото опублікував Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про порушення щодо літніх людей та людей з інвалідністю, які живуть у пансіонаті «Турбота та догляд», що у селі Минай Закарпатської області.

Працівники закладу зачиняють підопічних у кімнатах і нерідко вдаються до фізичного покарання за справляння природних потреб «під себе». Порушення виявили ще наприкінці минулого року, однак заклад працює і досі, розповів омбудсман.

Зазначається, що перше обстеження пансіонату відбулося у вересні-грудні 2023 року. Тоді комісія встановила, що заклад робить медичні процедури без ліцензії на медичну практику, а підопічні не мають доступу до чистої води, свіжого повітря та живуть у переповнених кімнатах.

За фактом порушення низки правил і прав людини на пансіонат відкрили кримінальне провадження.

18 червня комісія повторно відвідала заклад і виявила, що він продовжує свою роботу й не усунув жодних порушень.

У пансіонаті на Закарпатті виявили численні порушення прав людини / Фото опублікував Дмитро Лубінець У пансіонаті на Закарпатті виявили численні порушення прав людини / Фото опублікував Дмитро Лубінець

Експерти зафіксували такі проблеми:

відсутність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та договору із закладом охорони здоровʼя;

у пансіонаті немає жодного медичного працівника;

люди виснажені;

кімнати зачинені на замок; відсутні постільні речі;

температура у приміщеннях досягає +32°C;

харчування організовано з грубими порушеннями, зокрема відсутні сертифікати походження продуктів харчування;

людина, яка готує їжу, в пансіонаті офіційно не працевлаштована та не має спеціальної освіти;

санітарні книги у працівників відсутні;

відбір проб не проводиться.

За словами Дмитра Лубінеця, комісії вдалося дізнатися, що персонал застосовує фізичні покарання до підопічних, якщо маломобільна людина через свій фізичний стан змушена ходити в туалет «під себе».

«Нонсенс ситуації в тому, що після виявлення кричущих порушень, власник не зробив висновків, пансіонат продовжує свою діяльність. Закликаю правоохоронні органи, контролюючі органи, органи державної влади та місцевого самоврядування негайно вжити заходи для відновлення порушених прав людини», — зазначив Дмитро Лубінець.

У пансіонаті на Закарпатті виявили численні порушення прав людини / Фото опублікував Дмитро Лубінець У пансіонаті на Закарпатті виявили численні порушення прав людини / Фото опублікував Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що громадська організація «300 миколаївців» доставила в Миколаївський геріатричний пансіонат партію спеціалізованних багатофункціональних медичних ліжок.