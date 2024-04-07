Петер Пеллегріні, Фото: Getty Images

У Словаччині за результатами голосування у другому турі президентських виборів переміг Петер Пеллегріні, соратник проросійського політика Роберта Фіцо.

Про це свідчать результати підрахунку всіх бюлетенів.

Так, проросійський Петер Пеллегріні набрав 53,1% голосів, тоді як прозахідний Іван Корчок — майже 46,9%.

Американське видання New York Times відзначає, що попри обмежені повноваження президента в Словаччині, вибори багато хто сприймав як змагання між політичними таборами з різним ставленням до росії.

Петер Пеллегріні у минулому був членом партії «Курс – Словацька соціальна демократія» (SMER-SSD), лідером котрої є теперішній голова уряду Словаччини Роберта Фіцо. Згодом Петер Пеллегріні заснував свою партію «Голос».

Теперішній президент Словаччини Зузана Чапутова має піти у відставку в червні.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Тоді з'явилося застереження, що це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Пізніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує надання військової допомоги Україні. Він також сказав, що не голосуватиме за жодні санкції проти РФ, адже, за його словами, невідомі наслідки санкцій для окремих країн-членів ЄС.