Підозрюваного в шпіонажі комунальника затримали на Заході України / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на РФ. Він шукав «слабкі місця» в оборонній лінії у прикордонних районах Чернігівської області.

Йому загрожує довічне ув’язнення, зазначили в Службі безпеки України.

За даними слідства, чоловік відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України. Також він намагався виявити орієнтовні локації української ППО.

Для збору розвідданих він об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.

Як повідомляють правоохоронці, отримані відомості чоловік мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості. Втім передати інформацію йому не вдалось, адже його затримали раніше, ніж він встиг це зробити.

Зазначається, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Підозрюваного в шпіонажі комунальника затримали на Заході України / Фото: СБУ Підозрюваного в шпіонажі комунальника затримали на Заході України / Фото: СБУ Підозрюваного в шпіонажі комунальника затримали на Заході України / Фото: СБУ

У поле зору окупантів він потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах. Згодом його залучили до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.

Під час обшуку у помешканні чоловіка вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази його діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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