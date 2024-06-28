Прапор Південної Кореї, фото з відкритих джерел

У понеділок, 28 червня, Міністерство промисловості Південної Кореї заявило про ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спеціальний дозвіл уряду.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що у санкційному списку товари, які потенційно можуть використовуватися у військових цілях. Серед них, металорізальне обладнання, частини оптичних приладів і датчики.

Товари зі списку заборонено ввозити до Росії та Білорусі, хоча уряд Південної Кореї може надати схвалення в кожному конкретному випадку.

Загалом у списку товарів для посиленого експортного контролю 1402 пункти.

Очікується, що нові правила набудуть чинності наприкінці серпня, після завершення необхідних процедур.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.