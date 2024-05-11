Поліція Чехії оголосила в розшук генерала російського Головного розвідувального управління (ГРУ) Андрія Авер’янова, який причетний до організації вибухів на складах з боєприпасами в чеському містечку Врбетице у 2014 році.

Про це повідомляє агентство Radio Prague International.

Слідчі вважають винними офіцерів підрозділу Авер'янова — Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна — в організації вибухів на складах, внаслідок яких загинуло двоє людей.

Інформацію про наявні на складах боєприпаси Авер’янову надало подружжя Олени та Миколи Шапошникових — російських шпигунів, що отримали чеські паспорти. Генерал ГРУ отримав від них дані про діяльність компанії Imex Group, що займається виготовленням боєприпасів, які підірвали у 2014 році. Микола Шапошников, до слова, помер у березні цього року від серцевого нападу.

Окрім цього, Авер’янов отримав від шпигунів документи, аби мати можливість потрапити на склад у Врбетице.

Як зазначає Radio Prague International, співробітників Авер’янова підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля у 2018 році.