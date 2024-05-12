Рік Слейман разом із комнадою лікарів, фото: Mass General Transplant Center

Учора, 11 травня, помер перший пацієнт, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку.

Про це повідомляє Associated Press.

Операцію проводила лікарня Mass General Transplant Center.

Повідомляється, що пацієнтом був 62-річний Рік Слейман. Йому діагностували термінальну стадію захворювання нирок. У березні 2024 року хірурги з Массачусетської лікарні провели йому складну операцію й трансплантували свинячу нирку. Вони очікували, що новий орган прослужить щонайменше два роки. У квітні Слеймана виписали з лікарні — його стан був задовільним.

Він помер майже через два місяці після трансплантації.

Команда трансплантологів Массачусетської лікарні заявила, що глибоко засмучена смертю Слеймана, та висловила співчуття його родині.

«Їхні величезні зусилля під час операції подарували нашій сімʼї ще сім тижнів з Ріком, і наші спогади за цей час залишаться в наших серцях», — своєю чергою, відповіла на заяву лікарів родина Ріка.

Нагадаємо, львівські нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії, щоб позбавити дитину важких судомних нападів.