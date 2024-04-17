Львівські медики провели складну операцію на мозку 4-річної пацієнтки. Фото: Перше медичне обʼєднання Львова

Львівські нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії, щоб позбавити дитину важких судомних нападів.

Про це повідомило Перше медичне обʼєднання Львова.

Львівський медик з прооперовананою пацієнткою. Фото: Перше медичне обʼєднання Львова

Зазначається, що родина з Британських островів здолала 3000 кілометрів, аби звернутися за допомогою саме до українських спеціалістів Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії. Центр знаходиться у Дитячій Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова: тут лікують дітей з різних куточків України, але із-за кордону — вперше.

Зокрема, коли Рейчел Гріббен було півтора року, родина помітила в неї незначні посмикування тіла й відставання у розвитку. За декілька місяців вона пережила перший важкий судомний напад — медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які й провокували судоми.

Згодом, напади Рейчел з часом лише посилювалися. У пошуках порятунку батьки Рейчел натрапили на відомого американського нейрохірурга Люка Томича. Він сказав, що хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити 80-90% нападів, і порадив звернутися по допомогу до команди українських спеціалістів у Львові.

Попри загрозу ракетних обстрілів сімʼя приїхала до Львова. Медики одразу почали підготовку до хірургічного втручання.

«Ми вибрали комбінований доступ (до ураженої ділянки мозку, — прим.). Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно відʼєднали. А потім — видалили повністю. Фокальна кортикальна дисплазія, тобто ця змінена частина мозку була дуже близько до зони, яка відповідає за рухи кінцівками. Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовуючи надсучасні технології», — розповів лікар-нейрохірург Михайло Ловга.

Операція тривала 7 годин. Втручання минуло успішно — судоми повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвитку дитини. Наразі Рейчел вже повернулася до Північної Ірландії.

Нагадаємо, що українські хірурги провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора.

Раніше повідомлялося, що у Львові медики успішно вживили стовбурові клітини трьом дітям, які мали порушення рухливості кінцівок.

Окрім того, львівські кардіохірурги за допомогою робота Da Vinci вперше провели операцію на серці чоловіка з передінфарктним станом.