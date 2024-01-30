У Львові робот да Вінчі провів першу в Україні операцію на серці. Фото: Перше медичне обʼєднання Львова

Львівські кардіохірурги за допомогою робота Da Vinci вперше провели операцію на серці чоловіка з передінфарктним станом.

Про це повідомили в Першому медичному обʼєднанні Львова.

Львівські кардіохірурги провели першу в Україні операцію на серці за допомогою робота Da Vinci

Зазначається, що 44-річний Сергій Шаріков родом з Волині. Торік у нього зʼявилися задишка та пекучий біль в зоні серця. Лікарі, до яких чоловік звернувся по допомогу, виявили у нього стенокардію, що виникла через порушення кровопостачання міокарда, і призначили медикаментозне лікування. Спершу пацієнту полегшало, але за кілька місяців консервативне лікування вже не допомагало. За словами пацієнта, у нього були настільки пекучий біль і сильна задишка, що він не міг піднятися на третій поверх.

Пацієнт Сергій звернувся по допомогу до спеціалістів лікарні Святого Пантелеймона, де йому встановили діагноз — ішемічна хвороба серця.

«На момент звернення одна з головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%. Відповідно, кровопостачання цією судиною було вже майже відсутнє. Такий стан лікарі називають передінфарктним. Пацієнт потребував термінової операції на серці», — розповіли львівські медики.

Команда кардіохірургів, яку очолив керівник Центру серця і судин Роман Домашич, вирішила прооперувати пацієнта за допомогою робота Da Vinci.

Сергій став першим в Україні пацієнтом, якому виконали операцію на серці за допомогою робота. Через чотири маленькі проколи кардіохірурги дісталися до серцевого мʼяза чоловіка, відділили артерію від волокон міокарда, звільнили судину і відновили повноцінне кровопостачання.

«Це був довгий шлях до проведення такого втручання, але ми впорались. І нині ми вже готуємося до наступного роботизованого втручання на серці. Ми зараз на шляху до розвитку роботизованої кардіохірургії в Україні», — зазначив Роман Домашич.

Загалом операція тривала три години. Уже на четверту добу пацієнт поїхав додому без жодних скарг.

Такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання і швидка реабілітація. Досі в Україні ще не проводили операцій на серці із застосуванням робота-хірурга.

Львівські кардіохірурги провели таку операцію першими — вони майже рік готувалися до такого оперативного втручання, стажувалися у провідних клініках США та Європи.

Нагадаємо, що українські хірурги провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора.

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