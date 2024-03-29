Посадовицю з Миколаївщини підозрюють у перерахуванні зарплат військових на інший рахунок / Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовиці однієї з військових частин Миколаївщини, яка допустила перерахування місячної зарплати бійців на рахунок цивільного.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у Миколаївській області, це сталося через службову недбалість начальниці фінансово-економічної служби військової частини.

За даними слідства, понад 800 тисяч гривень, які призначалися на виплати військовослужбовцям, помилково перевели на рахунок цивільної особи.

Правоохоронці зазначають, що посадовиця не перевірила бухгалтерську та фінансову документацію, чим допустила таку помилку.

Їй повідомили про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки (частина 4 статті 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

У ДБР додали, що нанесені державі збитки, наразі відшкодовані в повному обсязі, а військові отримали належні їм виплати.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Миколаєві посадовця Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, якого підозрюють в отриманні хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.