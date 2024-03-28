Правоохоронці затримали у Миколаєві посадовця Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, якого підозрюють в отриманні хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, за 50 тисяч гривень службовець обіцяв не створювати штучних перешкод підприємству при реєстрації документів на дозвіл виконувати роботи з підвищеною небезпекою.

За даними слідства, 37-річного посадовця управління Держпраці затримали під час отримання хабаря. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документацію та гроші.

У Миколаєві затримали посадовця Держпраці, якого підозрюють в отриманні хабаря / Фото: Миколаївська обласна прокуратура У Миколаєві затримали посадовця Держпраці, якого підозрюють в отриманні хабаря / Фото: Нацполіція У Миколаєві затримали посадовця Держпраці, якого підозрюють в отриманні хабаря / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Чоловіку оголосили підозру за частиною 3 статті 368 КК України, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За рішенням суду, наразі посадовець знаходиться під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 001 508 гривень. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці викрили двох депутатів обласної ради, які намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації за 100 тисяч доларів, щоб він «пролобіював» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню.