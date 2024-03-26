У Сумській області правоохоронці викрили двох депутатів обласної ради, які намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації за 100 тисяч доларів, щоб він «пролобіював» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ, НАБУ і САП.

Зазначається, що один з підозрюваних, крім депутатства, займає також посаду головного лікаря місцевої медичної установи.

Слідством встановлено, що депутати запропонували 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди начальнику Сумської міської військової адміністрації.

«За 100 тисяч американських доларів фігуранти хотіли «пролобіювати» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови», — повідомляє СБУ.

У Сумах двох депутатів викрили на хабарі, фото: СБУ У Сумах двох депутатів викрили на хабарі, фото: СБУ У Сумах двох депутатів викрили на хабарі, фото: СБУ

Крім цього, депутати пропонували надавати посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

При передачі першого траншу у розмірі 50 тисяч доларів депутатів затримали «на гарячому».

Попередня правова кваліфікація дій затриманих — стаття 369 КК України.

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