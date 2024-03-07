Жительку Миколаївщини арештували. Фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту мешканку Первомайська, яка підозрюється в поширенні матеріалів, що виправдовують збройну агресію РФ проти України

Про це повідомила пресслужба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, жінка розмістила на своїй сторінці в забороненій соцмережі «Однокласники» відео, який містив заклики одного з російських політиків на зміну меж територій або державного кордону України.

Окрім цього, підозрювана неодноразово поширювала на своїй сторінці відео, що містили виправдовування збройної агресії проти України.

У судовому засіданні остання зазначала, що планувала зберегти відеофайли для власного користування, водночас, через брак навичок роботи в соціальній мережі поширила відеозаписи для широкого загалу. Просила не обирати запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний час доби.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині засудили до 8 років позбавлення волі.