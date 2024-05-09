У Херсоні постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Фото: Facebook

У Херсоні від обстрілів постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Пошкоджені вольєри для тварин.

Про це повідомили на сторінці притулку «Чотири лапи».

Зазначається, що в одному із вольєрів жили мало соціалізовані коти, які злякалися та втекли після обстрілу. Також з пошкоджених вольєрів втекли і деякі собаки.

«Купа прильотів навкруги нас, але на цей раз постраждали і ми. До цього були осколки, ми знаходили їх не раз. А сьогодні нас очікував отакий шмат металу, який зруйнував котячий вольєр, пробив дах та зніс брус, який тримав стінку разом з сіткою...В цьому будиночку жили в основному котики, які були малосоціальні, іншими словами — дикі. І коли це сталось, то велика частина з переляку розбіглись», — йдеться у повідомленні.

У Херсоні постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Фото: Facebook

У Херсоні постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Фото: Facebook

Тварини дуже налякані й досі. У притулку зазначають, що деякі тварини, які втекли, ймовірно можуть бути травмовані.

«Мабуть, для когось дикі коти це невелика втрата, але вони були нашими, ми любили їх, годували і доглядали. І вони мали своє життя, були в комфорті і ситі», — додали у притулку

Наразі будиночки, де жили тварини, дещо вже відремонтували. Котів та собак працівники притулку намагатимуться відловити.

У Херсоні постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Фото: Facebook

У Херсоні постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Фото: Facebook

У Херсоні постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Фото: Facebook

Раніше жителі деокупованих територій Миколаївщини, Херсонщини та Харківщини зазначали, що найбільші проблеми їх громад — міни та велика кількість безпритульних тварин.