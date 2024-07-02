Пошук тіла загиблого чоловіка. Фото: ДСНС

У Вознесенському районі селі Ракова потонув 42-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.

Рятувальники зазначають, що пошуки його тіла тривали дві доби. Водолази ДСНС знайшли загиблого в річці Південний Буг за 20 метрів від берега на глибині 2,5 метра.

– Пошуки тривали до пізнього вечора й вранці були продовжені. Сьогодні о 15 години його тіло виявили водолази ДСНС в акваторії річки Південний Буг близько 20 м від берега на глибині 2,5 м, – сказано в повідомленні.

ДСНС вкотре закликають громадян бути обережними під час купання та нагадують про потенційні небезпеки, які можуть чатувати у водоймах, особливо в умовах спеки.

– Неймовірна спека “штовхає” йти до водойми за жаданою прохолодою. Але слід завжди пам'ятати за небезпеку, яку може становити такий відпочинок. До загибелі під час купання у водоймах може призвести дуже багато факторів. Різкий перепад температури тіла від розпеченого на сонці до прохолодного у воді, не стабільність дна, замуленість, вихрі тощо. Все це може призвести до трагедії. Будьте пильними, обережними, не наражайте на небезпеку себе, – ДСНС Миколаївської області.

Нагадаємо, що понад 40 дітей загинули у водоймах в різних регіонах України.