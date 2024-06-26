Рятувальники. Фото: ДСНС

Понад 40 дітей загинули у водоймах в різних регіонах України.

Про це повідомляє ДСНС.

Зокрема, 25 червня на Закарпатті 8-річний хлопчик та його 9-річний друг вдень вийшли з дому на прогулянку та не повернулись. Для пошуку дітей залучили рятувальників, поліцейських, кінологів з собаками. Під час обстеження території знайшли речі хлопчиків на березі озера у селі Нове Давидково. Зранку 26 червня водолази ДСНС виявили тіло одного з хлопчиків, а згодом й іншого.

Ще один трагічний випадок стався у вівторок на річці Десна на Чернігівщині. Там потонула 12-річна дівчинка, яка без нагляду дорослих, разом із друзями купалася в необладнаному для цього місці.

«Батьки, просимо ретельно слідкувати за дозвіллям дітей і постійно нагадувати їм правила безпеки. Адже їх порушення може вартувати життя», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як водолази знайшли тіло підлітка, який зник у річці в Івано-Франківській області два дні назад.