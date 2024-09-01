За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа: горіли суха трава та будинки

За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС

Впродовж 31 серпня та у ніч на 1 вересня рятувальники загасили 41 пожежу на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одна з них сталася внаслідок удару «Шахеду» по складу з зерном в селі Лимани Галицинівської громади. Пожежу оперативно ліквідовано на площі 100 метрів квадратних.

За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС

Серед інших пожеж переважно – це займання сухої трави. Водночас одна пожежа сталася в житловому секторі, одна — на транспорті, ще одна — поруч із лісом, через що вигоріло 4 гектара хвойного настилу на території Романівського урочища Березнегуватської територіальної громади.

Загалом від вогню вдалось врятувати 15 житлових будинків, 5 господарчих споруд та 5 складських приміщень: 4 – на Вознесенщині, 1 – в Галицинівській громаді.

Нагадаємо, через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.