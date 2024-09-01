  • неділя

    1 вересня, 2024

  • 1 вересня , 2024 вересня

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа: горіли суха трава та будинки

За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС

Впродовж 31 серпня та у ніч на 1 вересня рятувальники загасили 41 пожежу на території Миколаївської області. 

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Одна з них сталася внаслідок удару «Шахеду» по складу з зерном в селі Лимани Галицинівської громади. Пожежу оперативно ліквідовано на площі 100 метрів квадратних.

За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталася 41 пожежа, фото: ДСНС

Серед інших пожеж переважно – це займання сухої трави. Водночас одна пожежа сталася в житловому секторі, одна — на транспорті, ще одна — поруч із лісом, через що вигоріло 4 гектара хвойного настилу на території Романівського урочища Березнегуватської територіальної громади.

Загалом від вогню вдалось врятувати 15 житлових будинків, 5 господарчих споруд та 5 складських приміщень: 4 – на Вознесенщині, 1 – в Галицинівській громаді.

Нагадаємо, через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.

Читайте також:

news

93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс підприємства «Пілот»

Юлія Бойченко
news

Ремонт другого етапу реконструкції спорткомплексу «Зоря» затягнувся: до проєкту вирішили додати укриття

Юлія Бойченко
news

В усіх школах Миколаєва, де є укриття, вже встановлені альтернативні джерела живлення, — Личко

Анна Гакман
news

РФ вдарила «Шахедом» по складу з зерном на Миколаївщині

Юлія Бойченко
news

Урожайність овочів на Миколаївщині зберігається на рівні попереднього року, – ОВА

Анна Гакман

ЗНОВУ ДО ШКОЛИ

Школи з укриттями забезпечили генераторами в Миколаєві

ЗВІЛЬНЕННЯ

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання

ПРОЦЕС

57 хвилин тому

Працюємо на останньому диханні. Як війна змушує фермерку з Миколаївщини боротися за кожну корову, щоб не втрати бізнес

Аліна Квітко

Головне сьогодні