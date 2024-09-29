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У Миколаєві провели чергове навчання для школярів з мінної безпеки

У Миколаєві провели навчання з мінної безпеки для школярів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області.

«Мобільний клас безпеки від ЮНІСЕФ завітав до одного з навчальних закладів Миколаєва. Традиційно, зустрічі з рятувальниками та поліцейськими починались із теорії під час якої в класі із використанням мультимедійних пристроїв та макетів дорослі вчили дітей правилам з пожежної та мінної безпеки, а також правилам дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: ДСНС Миколаївщини

Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі. 

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів«МикВісті» також  розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також повідомлялося, що до кінця 2024 року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва. 

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