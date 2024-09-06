На Херсонщині внаслідок обстрілу загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Вдень 6 вересня у Бериславському районі Херсонської області загорілась квартира на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку. Пожежа сталась внаслідок влучання російського снаряду.

По це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, що в двох сусідніх квартирах знаходились люди, які не могли самостійно вийти з помешкання, через сильне задимлення під’їзду.

Вогнеборці потрапили до будинку та вивели двох жінок на свіже повітря, допомога медиків не знадобилась.

На Херсонщині внаслідок обстрілу загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж.