На Херсонщині внаслідок обстрілу загорілась багатоповерхівка: вогнеборці врятували двох жінок
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- Даріна Мельничук
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21:00, 06 вересня, 2024
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Вдень 6 вересня у Бериславському районі Херсонської області загорілась квартира на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку. Пожежа сталась внаслідок влучання російського снаряду.
По це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, що в двох сусідніх квартирах знаходились люди, які не могли самостійно вийти з помешкання, через сильне задимлення під’їзду.
Вогнеборці потрапили до будинку та вивели двох жінок на свіже повітря, допомога медиків не знадобилась.
Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж.