Пожежа у Миколаївській області 4-5 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж, одна з яких виникла через російську атаку.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вночі внаслідок падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території загорілась суха трава. Пожежу оперативно ліквідували рятувальниками. Постраждалих немає.

Також внаслідок людської необережності чотири рази сухостій палав в Шевченківській громаді Миколаївського району та Інгульській, Казанківській, Вільнозапорізькій громаді Баштанського району.

Над гасінням пожеж господарчих споруд (на площах 16 та 19 квадратних метра) працювали вогнеборці у селі Костянтинівка у Вознесенському районі та селі Пересадівка у Миколаївському районі. В другому випадку вогонь перекинувся на покрівлю житлового будинку. Але рятувальники не допустили розповсюдження полум’я до оселі.

Пожежу перекриття даху та сміття в будівлі, що не експлуатується приборкали надзвичайники в Центральному районі Миколаєва на площі 30 квадратних метра.

Пожежа у Миколаївській області 4-5 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 4-5 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вночі, 4 вересня, у селі Лимани Миколаївського району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Вогнеборці загасили пожежу на площі 70 квадратних метрів, причина її виникнення встановлюється.