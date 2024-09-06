У Миколаєві та області за добу виникло 9 пожеж, одна з яких через російську атаку
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- Марія Хаміцевич
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10:16, 06 вересня, 2024
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Протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж, одна з яких виникла через російську атаку.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що вночі внаслідок падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території загорілась суха трава. Пожежу оперативно ліквідували рятувальниками. Постраждалих немає.
Також внаслідок людської необережності чотири рази сухостій палав в Шевченківській громаді Миколаївського району та Інгульській, Казанківській, Вільнозапорізькій громаді Баштанського району.
Над гасінням пожеж господарчих споруд (на площах 16 та 19 квадратних метра) працювали вогнеборці у селі Костянтинівка у Вознесенському районі та селі Пересадівка у Миколаївському районі. В другому випадку вогонь перекинувся на покрівлю житлового будинку. Але рятувальники не допустили розповсюдження полум’я до оселі.
Пожежу перекриття даху та сміття в будівлі, що не експлуатується приборкали надзвичайники в Центральному районі Миколаєва на площі 30 квадратних метра.
Нагадаємо, вночі, 4 вересня, у селі Лимани Миколаївського району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Вогнеборці загасили пожежу на площі 70 квадратних метрів, причина її виникнення встановлюється.