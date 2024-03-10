Російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 424 тисячі військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 424 060 (+900) осіб;

танків ‒ 6731 (+19) одиниця:

бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) одиниць;

артилерійських систем – 10466 (+38) одиниць;

РСЗВ – 1015 (+3) одиниць;

засоби ППО ‒ 709 (+2) одиниць;

літаків – 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 325 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41);

крилаті ракети ‒ 1919 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) одиниць;

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) одиниці;

спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24. Ілюстрація Генштаб ЗСУ

У Генштабі зазначають, що дані про втрати окупаційних військ уточнюються.

Раніше повідомлялось, що троє російських військових підірвалися на власній міні у Білгородській області РФ.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.