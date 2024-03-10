З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 424 тисячі військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:
У Генштабі зазначають, що дані про втрати окупаційних військ уточнюються.
Раніше повідомлялось, що троє російських військових підірвалися на власній міні у Білгородській області РФ.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 424 тисячі військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:
У Генштабі зазначають, що дані про втрати окупаційних військ уточнюються.
Раніше повідомлялось, що троє російських військових підірвалися на власній міні у Білгородській області РФ.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.