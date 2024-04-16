Вогонь охопив історичну будівлю у Копенгагені. Фото: BBC.

У Копенгагені спалахнула історична будівля біржі, одна з найвідоміших будівель столиці Данії.

Як повідомляє BBC, внаслідок пожежі обвалився шпиль будівлі.

Зазначається, що усі, хто знаходився в будівлі, змогли вибігти. Також люди кинулися рятувати історичні картини.

«Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг», — пише видання.

Вогонь охопив історичну будівлю у Копенгагені. Фото: BBC.

Міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що 400 років культурної спадщини Данії згоріло у вогні.

Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата. Наразі причини пожежі в Копенгагені невідомі.

Вогонь охопив історичну будівлю у Копенгагені. Фото: BBC.

Як відомо, 15 квітня 2019 року у соборі Нотр-Дам у Парижі спалахнула пожежа. В результаті обрушилися шпиль та дах собору. За словами заступника мера Парижа Еммануеля Грегуара, знаменитому твору архітектури завдано «величезних збитків».