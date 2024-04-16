У Копенгагені спалахнула історична будівля біржі, одна з найвідоміших будівель столиці Данії.
Як повідомляє BBC, внаслідок пожежі обвалився шпиль будівлі.
Зазначається, що усі, хто знаходився в будівлі, змогли вибігти. Також люди кинулися рятувати історичні картини.
«Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг», — пише видання.
Міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що 400 років культурної спадщини Данії згоріло у вогні.
Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата. Наразі причини пожежі в Копенгагені невідомі.
Як відомо, 15 квітня 2019 року у соборі Нотр-Дам у Парижі спалахнула пожежа. В результаті обрушилися шпиль та дах собору. За словами заступника мера Парижа Еммануеля Грегуара, знаменитому твору архітектури завдано «величезних збитків».
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У Копенгагені спалахнула історична будівля біржі, одна з найвідоміших будівель столиці Данії.
Як повідомляє BBC, внаслідок пожежі обвалився шпиль будівлі.
Зазначається, що усі, хто знаходився в будівлі, змогли вибігти. Також люди кинулися рятувати історичні картини.
«Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг», — пише видання.
Міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що 400 років культурної спадщини Данії згоріло у вогні.
Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата. Наразі причини пожежі в Копенгагені невідомі.
Як відомо, 15 квітня 2019 року у соборі Нотр-Дам у Парижі спалахнула пожежа. В результаті обрушилися шпиль та дах собору. За словами заступника мера Парижа Еммануеля Грегуара, знаменитому твору архітектури завдано «величезних збитків».