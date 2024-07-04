Пожежа в селі Привільне на Миколаївщині 3 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

У середу, 3 липня в селі Привільне баштанського району Миколаївщини, загорівся сухостій. Вогонь перекинувся на будинки.

Як і вчора на Вознесенщині, неймовірна спека та посуха зіграли «не на руку» місцевим мешканцям, зазначили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За словами рятувальників, на момент їх прибуття полумʼя вже встигло розповсюдитись на два житлові будинки та чотири господарчі споруди.

Зазначається, що вогонь вдалось локалізувати на загальній площі близько 2 гектара. Також від від повного знищення вдалося врятувати два будинки та дві споруди.

«Це черговий випадок, де горіння сухостою вийшло за межі відкритих територій та знищило майно громадян. Спека не спадає, чи будуть дощі ми не знаємо, тож можемо тільки сподіватись, що вогняна біда, яка прийшла до мешканців села Привільне та Вознесенська стане наукою для інших. Та громадяни не повторюватимуть знову і знову такі помилки», — наголосили у ДСНС.

Пожежа в селі Привільне на Миколаївщині 3 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа в селі Привільне на Миколаївщині 3 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, зранку 3 липня під час збору врожаю у селі Ташине Миколаївського району загорівся бункер комбайна й вогонь миттєво перекинувся на поле з пшеницею.