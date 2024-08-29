Доба на Миколаївщині: Куцурубська громада вкотре зазнала ракетної атаки. Архівне фото: «НикВести»

У середу, 28 серпня російська армія вчергове обстріляла територію Миколаївської області з дронів та артилерії.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Близько 17:05, 17:28 та 18:01 ворожі FPV-дрони атакували село Солончаки, пошкодивши два житлових будинки. На щастя, постраждалих немає. Крім того, у громаді виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також, учора о 16:52 ворог здійснив артилерійські обстріли, а місто Очаків та акваторія Очаківської громади опинилися під вогнем о 14:58 та 16:04.

Вночі 29 серпня силами протиповітряної оборони велися бойові дії, деталі яких будуть надані пізніше.

Нагадаємо, що у ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу Shahed 131/136.