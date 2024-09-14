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Кім заявив, що його команда зробить Миколаїв сучасним та європейським

Віталій Кім. Фото: Віталій Кім. Фото: "МикВісті"

В День міста, 14 вересня, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім привітав жителів міста зі святом.

Він зазначив, що його команда намагається зробити з Миколаєва сучасне європейське місто.

«Останнім часом Миколаїв асоціюється зі сталевим Миколаєвом, незламним Миколаєвом. І це здобуття всіх і кожного, хто працює, відбудовує, захищає наше рідне місто. Наша команда намагається зробити з Миколаєва сучасне європейське місто і це у нас обов’язково вийде. Вірю в нашу перемогу, бажаю всім здоров’я, що б ми зустріли нашу перемогу у Миколаєві», — сказав Віталій Кім.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич привітав містян з Днем Миколаєва. Він пообіцяв, що місто розквітне, стане сучасним та  цікавим.

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