Кім заявив, що його команда зробить Миколаїв сучасним та європейським
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:05, 14 вересня, 2024
-
В День міста, 14 вересня, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім привітав жителів міста зі святом.
Він зазначив, що його команда намагається зробити з Миколаєва сучасне європейське місто.
«Останнім часом Миколаїв асоціюється зі сталевим Миколаєвом, незламним Миколаєвом. І це здобуття всіх і кожного, хто працює, відбудовує, захищає наше рідне місто. Наша команда намагається зробити з Миколаєва сучасне європейське місто і це у нас обов’язково вийде. Вірю в нашу перемогу, бажаю всім здоров’я, що б ми зустріли нашу перемогу у Миколаєві», — сказав Віталій Кім.
Раніше міський голова Олександр Сєнкевич привітав містян з Днем Миколаєва. Він пообіцяв, що місто розквітне, стане сучасним та цікавим.