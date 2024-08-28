Ленінський районний суд Миколаєва. Архівне фото «НикВести»

В Офісі Президента України дали відповідь на звернення миколаївських депутатів щодо перейменування Ленінського районного суду. Там зазначили, що ані президент, ані парламент не мають для цього конституційних повноважень.

Про це «НикВести» стало відомо з офіційної відповіді ОП секретарю Миколаївської міськради Дмитру Фальку.

Нагадаємо, що у червні цього року під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати запропонували звернутися до Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення консультацій Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви.

Натомість в Офісі Президента повідомили, що наразі немає механізмів для регулювання даного питання. Однак разом з тим зазначили, що поділяють необхідність приведення назв органів системи судоустрою у відповідність з вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та працюють так відповідними законопроєктами.

«Наразі Офісом Президента України спільно з народними депутатами України, представниками судової влади та експертами здійснюється напрацювання відповідних законопроєктів щодо можливості здійснення перейменування судів, а також оптимізації мережі місцевих судів на території України у звʼязку з утворенням (ліквідацією) районів», — йдеться у документі.

Відповідь ОП на звернення депутатів Миколаївської міськради щодо перейменування Ленінського районного суду Відповідь ОП на звернення депутатів Миколаївської міськради щодо перейменування Ленінського районного суду

В Офісі Президента пояснили, що згідно з чинним законом про суди та статус суддів, місцеві суди продовжують працювати за старими юрисдикціями, однак не більше ніж рік з моменту завершення або скасування воєнного стану в Україні.

«Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року Nº 807 було утворено та ліквідовано райони в областях. У звʼязку з цим пунктом 3 розділу XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що до набрання чинності законом України щодо зміни системи місцевих судів на території України у звʼязку з утворенням (ліквідацією) районів відповідні місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах територіальної юрисдикції, визначеної до набрання чинності Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», але не довше ніж один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану на території України, — йдеться в документі.

Зазначимо, що у 2016 році назва Ленінського району міста Миколаєва була перейменована на «Інгульський» в рамках закону про «декомунізацію» в Україні.

У березні 2023 року депутати Миколаївської міської ради згідно з відповідним проєктом рішення мали звернутися до Державної судової адміністрації України з проханням перейменувати Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд відповідно до назви району міста.

Крім того, у Первомайську на Миколаївщині працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України для вирішення цього питання.

Після чого начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.