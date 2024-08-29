Ігор Копитін, фото з фейсбук-сторінки політика

Народний депутат від Миколаєва Ігор Копитін, фракція «Слуга народу», учора пізно ввечері, 28 серпня, потрапив у дорожньо-транспорту пригоду на Одеса-Київ, у результаті чого нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми. Його шпиталізували до лікарні у Білій Церкві.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила Українська Правда.

За інформацією «НикВести» політик повертався з Миколаєва, де того дня перебував справах, зокрема, зустрічався з виборцями.

Повідомляється, що ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел УП, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

«У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який знаходився на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки, він шпіталізований до Білоцерківської міської лікарні №2», - повідомляє видання.

Автомобіль з нардепом Ігорем Копитіним потрапив у ДТП на трасі Одеса - Київ, фото УП Автомобіль з нардепом Ігорем Копитіним потрапив у ДТП на трасі Одеса - Київ, фото УП

Зазначається, що водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу, він шпіталізований до тієї ж лікарні. Дана подія зареєстрована до ЖЄО № 33299 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині на автошляху Н-11 «Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв» зіткнулися Chevrolet та вантажного DAF. Загинуло двоє пасажирів легковика.