Анна Гонтар, Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзу на змаганнях з параплавання на Паралімпійських іграх-2024.

У фіналі спортсменка поступилась китаянці Цзян Юйянь на 0,4 секунди.

Паралімпіада-2024 є другою у кар'єрі Гонтар. Раніше вона брала участь в Іграх у Токіо, де здобула бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем. Наразі спортсменка володіє чинним світовим рекордом, встановленим у 2023 році на чемпіонаті світу в Манчестері з результатом 32.54 секунди.

Результати змагань на 50 метрів вільним стилем у класі S6, скриншот із трансляції «Суспільне спорт»

Результати змагань на 50 метрів вільним стилем у класі S6, скриншот із трансляції «Суспільне спорт»

Окрім Гонтар, у фінальному запливі на дистанції виступили ще сім спортсменок класу S6. Українка поліпшила свій результат на 0.7 секунди, досягнувши часу 33.01 та фінішувавши на третій позиції.

Зазначимо, тренерували Анну Гонтар Микола Ільїн та Олена Сальнікова.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.