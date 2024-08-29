Нова техніка «Миколаївських парків», фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує взяти кредит на суму до 43 мільйонів гривень для оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста.

Відповідний проект рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.

Підприємство звернулося до міської ради з проханням надати згоду на укладання кредитного договору в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Ставка за кредитом протягом перших двох років складатиме 1% річних, а з третього року підвищиться до 5% річних. Погашення кредиту планується здійснювати щомісячно, з можливістю дострокового погашення.

«Строк кредиту складе до 3 років з моменту підписання договору, і реалізація проєкту не вимагатиме виділення додаткових коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади», – зазначено в проеткті рішення.

Після підписання кредитного договору з АТ «Укрексімбанк» планується провести конкурс на закупівлю техніки через систему Prozorro. Контроль за реалізацією проєкту здійснюватимуть постійні комісії міської ради.

Як відомо, за два з половиною роки повномасштабної війни в Україні комунальне підприємство «Миколаївські парки», яке займається обрізкою дерев та озелененням в міста, оновило свою техніку на 35 мільйонів гривень. Ще до повномасштабного вторгнення, станом на січень 2022 року на комунальному підприємстві була лише одна спеціалізована машина, нині кількість спецтехніки зросла до 52 одиниць.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати п’ять одиниць спеціалізованої техніки для прибирання.

Нагадаємо, фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб.

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