Працівника ТЦК на Тернопільщині підозрюють у хабарництві. Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Правоохоронці затримали військовослужбовця міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині за підозрою у хабарництві.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За даними слідства, чоловік обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.

«Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього», — йдеться у повідомленні.

Працівника ТЦК на Тернопільщині підозрюють у хабарництві. Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Працівника ТЦК на Тернопільщині підозрюють у хабарництві. Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону також повідомила, що 31-річний штаб-сержант ТЦК висунув військовозобов’язаному вимогу щодо купівлі у його помешкання вхідних дверей за майже 24 тисячі гривень.

Затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України – під час одержання чека про підтвердження оплати послуг.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків, які напали з сокирами на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).