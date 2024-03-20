Правоохоронці затримали військовослужбовця міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині за підозрою у хабарництві.
Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
За даними слідства, чоловік обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.
«Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього», — йдеться у повідомленні.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону також повідомила, що 31-річний штаб-сержант ТЦК висунув військовозобов’язаному вимогу щодо купівлі у його помешкання вхідних дверей за майже 24 тисячі гривень.
Затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України – під час одержання чека про підтвердження оплати послуг.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків, які напали з сокирами на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Правоохоронці затримали військовослужбовця міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині за підозрою у хабарництві.
Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
За даними слідства, чоловік обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.
«Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього», — йдеться у повідомленні.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону також повідомила, що 31-річний штаб-сержант ТЦК висунув військовозобов’язаному вимогу щодо купівлі у його помешкання вхідних дверей за майже 24 тисячі гривень.
Затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України – під час одержання чека про підтвердження оплати послуг.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків, які напали з сокирами на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).