Фото ацетильованого опію

Засудили двох членів організованої групи за виготовлення та продаж на території Первомайська та Первомайського району, особливо тяжкого наркотику.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, двоє мешканців Кіровоградської області — 32-річний чоловік та 37-річна жінка займалися виготовленням та продажем «опію ацетильованого» в особливо великих розмірах шляхом «закладок».

Як повідомляють правоохоронці, діяльність організованої групи тривала з травня по вересень 2017 року, доки не була викрита.

Щодо організатора та інших членів групи матеріали виділені в окреме провадження, оскільки вони перебувають у розшуку.

Вину двох учасників групи довели у повному обсязі. У звʼязку з цим суд призначив їм позбавлення волі на 9 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що співробітник Южноукраїнської виправної колонії підозрюється у продажу ув’язненим наркотиків. За інформацією правоохоронців, чоловік продавав метадоновмісні пігулки та канабіс.