Співробітник Южноукраїнської виправної колонії підозрюється у продажу ув’язненим наркотиків.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
За інформацією правоохоронців, чоловік продавав метадоновмісні пігулки та канабіс.
«У ході досудового розслідування правоохоронці зафіксували та довели причетність зловмисника до збуту наркоречовин», — додали у поліції.
Під час обшуки поліція вилучила наркотики, гроші та мобільний телефон.
Раніше повідомлялося, що мешканця Вознесенська Миколаївської області підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин. Допоки триває слідство, затриманого тримають під вартою.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Співробітник Южноукраїнської виправної колонії підозрюється у продажу ув’язненим наркотиків.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
За інформацією правоохоронців, чоловік продавав метадоновмісні пігулки та канабіс.
«У ході досудового розслідування правоохоронці зафіксували та довели причетність зловмисника до збуту наркоречовин», — додали у поліції.
Під час обшуки поліція вилучила наркотики, гроші та мобільний телефон.
Раніше повідомлялося, що мешканця Вознесенська Миколаївської області підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин. Допоки триває слідство, затриманого тримають під вартою.