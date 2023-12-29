Вилучені наркотики. Фото: поліція Миколаївської області

Співробітник Южноукраїнської виправної колонії підозрюється у продажу ув’язненим наркотиків.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, чоловік продавав метадоновмісні пігулки та канабіс.

«У ході досудового розслідування правоохоронці зафіксували та довели причетність зловмисника до збуту наркоречовин», — додали у поліції.

Під час обшуки поліція вилучила наркотики, гроші та мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що мешканця Вознесенська Миколаївської області підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин. Допоки триває слідство, затриманого тримають під вартою.