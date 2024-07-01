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У понеділок, 1 липня, в Снігурівці та населених пунктах громади відбудеться планова профілактична промивка та дезінфекція водопровідних мереж.

Про це у телеграм-каналі повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

Містян попередили, що протягом дня вода з водомереж матиме специфічний запах.

— Інформуємо про те, що дезінфекція водопровідних мереж потрібна для забезпечення нормативної якості води, яка подається споживачам та надійного функціонування системи водопостачання міста та населених пунктів громади, — повідомив Іван Кухта.

Раніше у Снігурівці частина містян залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Нагадаємо, стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.