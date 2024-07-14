Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«5 разів вогнеборці приборкували горіння на територіях приватних домоволодінь. Оперативними та професійними діями співробітників Служби порятунку вдалось вберегти від знищення вогнем чотири житлових, три дачних будинки та шість господарчих споруд», – йдеться у повідомленні.

Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Також була ліквідована пожежа на об'єкті в Новій Одесі.

«Про займання пакувальної тари та дерев’яних піддонів у магазині рятувальників сповістили о 16:51. Черговим караулом 21 державної пожежно-рятувальної частини горіння приборкано о 17:25 на площі 20 кв. м. Причини та обставини встановлюють спеціалісти», – повідомили у ДСНС.

Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що ще 30 пожеж ліквідовано в екосистемах області. Горіли суха трава, чагарники, сміття та пожнивні залишки на загальній площі майже 28 га.

«На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування пожежних підрозділів області. Також до гасіння залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон «Гур’ївка», «Рибаківка» та «Широколанівка», – додали у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.