Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

Рятувальники локалізували пожежу загальною площею 40 га на території садового товариства «Земляне» у Зайчевському. Майже через годину її вдалось загасити.

Це вдалось зробити за допомогою шанцевих інструментів, мотопомп, подачі водяних стволів пожежу приборкували 68 осіб, 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки ДСНС. Також допомагало місцеве населення.

«Вогнеборцям доводилось майже «ловити» полум’я на територіях приватних домоволодінь, в прямому сенсі відбиваючи його він стін будівель. Один дачний будинок та три господарчі будівлі все ж таки охопило вогнем. Моніторинг обстановки з повітря здійснювався за допомогою БпЛА», — сказано в повідомленні.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, як в Южноукраїнську горіла квартира: вогнеборці врятували жінку.