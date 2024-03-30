Затримання порушників кордону. Фото: ДПСУ.

Оперативники прикордонних загонів ліквідували канал незаконного переправлення через державний кордон громадян України призовного віку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



На околиці села Великі Береги Закарпатської області правоохоронці зупинили трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути українсько-угорський кордон, та двох переправників, які мали їм це забезпечити.

Організатора правопорушення, його пособника та трьох «клієнтів» затримали під час транспортування останніх до кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Лужанка».

Як встановили оперативники, організатор, 46-річний закарпатець, познайомився з жителями Івано-Франківщини і Сумщини в Ужгороді та домовився з ними про сприяння у перетині кордону. «Технічні» моменти «операції» забезпечував його пособник, також місцевий житель. Загалом перехід кордону коштував «клієнтам» 21500 доларів.

Водночас співробітники провели обшук автомобіля переправників, у ході якого вилучили грошові кошти та чорнові записи ділків.

Організаторів незаконного переправлення затримали в порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 332 ККУ. Осіб, як намагалися незаконно перетнути державний кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Місцевий суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: для організатора — 242 400 гривень, для пособника — 181 680 гривень.

Затримання порушників кордону. Фото: ДПСУ.

Затримання порушників кордону. Фото: ДПСУ.

Кошти в автомобілі переправників. Фото: ДПСУ.

Кошти в автомобілі переправників. Фото: ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.