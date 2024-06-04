Внаслідок ракетного удару по Дніпру 4 червня кількість постраждалих зросла до 8 людей
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.
Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу.
«Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятка автівок пошкоджені», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.
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Внаслідок ракетного удару по Дніпру 4 червня кількість постраждалих зросла до 8 людей
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.
Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу.
«Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятка автівок пошкоджені», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.