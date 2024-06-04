Російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.
Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак.
Поранення, за його словами, отримали шестеро людей.
«Серед них – діти. Хлопчик, якому один місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості», — повідомив Сергій Лисак.
Також у місті були пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарнях.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.
26 травня повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14. Крім того, 16 людей вважаються безвісти зниклими.
Згодом повідомили, що кількість жертв російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові збільшилася до 19 людей — у лікарні помер чоловік.
Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.
Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак.
Поранення, за його словами, отримали шестеро людей.
«Серед них – діти. Хлопчик, якому один місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості», — повідомив Сергій Лисак.
Також у місті були пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарнях.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.
26 травня повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14. Крім того, 16 людей вважаються безвісти зниклими.
Згодом повідомили, що кількість жертв російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові збільшилася до 19 людей — у лікарні помер чоловік.
Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.