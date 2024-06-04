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«Ми виходимо на сцену тоді, коли нас про це просять». Команди правосуддя британського адвоката фіксують воєнні злочини путінської армії на Миколаївщині

Вейн Джордаш — королівський адвокат родом з Британії. Один з найвідоміших юристі

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