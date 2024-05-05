Енергоінфраструктура України, фото з відкритих джерел

Весняні масовані російські атаки завдали енергетиці Україні збитків на суму понад один мільярд доларів.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемаратону «Єдині новини».

«Система на сьогодні стабільна, але треба розуміти, що ситуація досить складна. Стосовно збитків, на сьогодні йдеться про суму понад 1 мільярдів доларів. Але атаки продовжуються, ці збитки будуть зростати», – сказав міністр.

Він зазначив, нинішня мета Росії – знищити маневрову генерацію електроенергії в Україні, яка дозволяє балансувати енергосистему.

Герман Галущенко додав, що зараз завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями сонячної й вітрової генерації. Взимку з цим буде складно.

Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.