На Рівненщині чоловік застряг у вікні під час крадіжки консервації. Фото: поліція

Жителька села Костянець на Рівненщині виявила у підвалі свого будинку невідомого чоловіка. Як з’ясувалося, чоловік застряг у вікні під час спроби вкрасти вкрасти банки з консервацією.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

«Зловмисник пробрався у приміщення через вікно і звідти виклав усю консервацію — 143 банки. Однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, адже заблокував собі вихід краденим. Двері були замкнені і виходили у будинок», — йдеться у повідомленні.

На Рівненщині чоловік застряг у вікні під час крадіжки консервації. Фото: поліція На Рівненщині чоловік застряг у вікні під час крадіжки консервації. Фото: поліція

Власниця будинку звернулася до поліцейського офіцера громади. 64-річного чоловіка затримали й взяли під варту на 60 діб.

У поліції додали, що чоловік своїх дій не пояснив. За крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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