Обстрали Херсону. Фото: Суспільне.Херсон

У вівторок, 2 липня, росіяни обстріляли Херсон. Від удару постраждали восьмеро людей, 54-річна жінка загинула.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Через російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей. За інформацією ОВА, поранений 70-річний чоловік, який перебував на вулиці. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення. 54-річна жінка загинула.

У центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники.

«63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами», — розповіли в ОВА.

Крім того, у Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми. Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

Нагадаємо, що у Дніпрі під завалами багатоповерхівки, яку зруйнували росіяни 28 червня, знайшли тіло ще однієї загиблої людини.