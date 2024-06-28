Пожежа на пшиничному полі через влучання російської ракети. Фото: Сили оборони півдня.

У п’ятницю, 28 червня, російські війська вдарили по Одеській області. З’ясувалось що російська ракета потрапила на одне з пшеничних полів.

Про це повідомляє прес-служба Сил Оборони Півдня.

«Росіяни не припиняють ракетний терор південних регіонів України. Сьогодні вдень ворог завдав удар балістистичною ракетою, імовірно «Іскандер-М» з касетним зарядом, по Одещині», — сказано в повідомленні.

Внаслідок влучання ракети зайнялось пшеничне поле. Зараз працівники ДСНС ліквідовують пожежу.

Зазначається, що інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.

Пожежа на пшиничному полі через влучання російської ракети. Фото: Сили оборони півдня. Пожежа на пшиничному полі через влучання російської ракети. Фото: Сили оборони півдня.

Нагадаємо, як за добу на Миколаївщині сталося понад 30 пожеж: вогонь знищив 2,8 гектара пшениці.