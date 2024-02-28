Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій. Фото: Центр транспортних стратегій

З початку року окупанти відвантажили в порту тимчасово окупованого Маріуполя нову партію зерна, вкраденого в українських аграріїв, обсягом 7800 тонн. Загалом же з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тисяч тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Зазначається, що у січні 2024 року російські окупанти відправили з порту Маріуполя 5 суден з зерном, вкраденим в українських аграріїв. Так, у жовтні минулого року вони скерували з Маріуполя і Бердянська 17 суден з краденими вантажами.

Окрім того, окупанти заявляли про збільшення перевалки в захоплених портах, порівняно з вереснем.

Впродовж 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Загалом обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тисяч тонн вантажів — переважно зернових та металопродукції, вкраденої в України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.

Нагадаємо, що росіяни продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Зокрема, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.

Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року Російська Федерація вивезла з окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.