З початку року окупанти відвантажили в порту тимчасово окупованого Маріуполя нову партію зерна, вкраденого в українських аграріїв, обсягом 7800 тонн. Загалом же з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тисяч тонн аграрної продукції.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Зазначається, що у січні 2024 року російські окупанти відправили з порту Маріуполя 5 суден з зерном, вкраденим в українських аграріїв. Так, у жовтні минулого року вони скерували з Маріуполя і Бердянська 17 суден з краденими вантажами.
Окрім того, окупанти заявляли про збільшення перевалки в захоплених портах, порівняно з вереснем.
Впродовж 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Загалом обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тисяч тонн вантажів — переважно зернових та металопродукції, вкраденої в України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.
Нагадаємо, що росіяни продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Зокрема, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року Російська Федерація вивезла з окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.
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З початку року окупанти відвантажили в порту тимчасово окупованого Маріуполя нову партію зерна, вкраденого в українських аграріїв, обсягом 7800 тонн. Загалом же з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тисяч тонн аграрної продукції.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Зазначається, що у січні 2024 року російські окупанти відправили з порту Маріуполя 5 суден з зерном, вкраденим в українських аграріїв. Так, у жовтні минулого року вони скерували з Маріуполя і Бердянська 17 суден з краденими вантажами.
Окрім того, окупанти заявляли про збільшення перевалки в захоплених портах, порівняно з вереснем.
Впродовж 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Загалом обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тисяч тонн вантажів — переважно зернових та металопродукції, вкраденої в України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.
Нагадаємо, що росіяни продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Зокрема, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року Російська Федерація вивезла з окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.