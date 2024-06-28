Росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму.
Про це заявила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко.
Науковця нагадала, що 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони.
За її словами, більшу частину знайдених артефактів — фрески, посуд, предмети побуту, ікони вивезли до російських музеїв. Таким чином росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність, вважає Евеліна Кравченко.
Згодом на місці залишків некрополя розпочалося будівництво археологічного парку «Новий Херсонес».
«Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило», – розповіла Евеліна Кравченко.
Зараз за її словами, на місці археологічних залишків побудували нове місто: археологічний парк перекриває старі знахідки, кілька розкопаних об'єктів поступово перенесли на інше місце. На місці городища росіяни поставили собор святого Володимира, що підпорядковується Московському патріархату.
Зазначимо, що Херсонес Таврійський — унікальна пам’ятка , якій понад дві з половиною тисячі років. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.
Нагадаємо, як вісім об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток.
Росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму.
Про це заявила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко.
Науковця нагадала, що 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони.
За її словами, більшу частину знайдених артефактів — фрески, посуд, предмети побуту, ікони вивезли до російських музеїв. Таким чином росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність, вважає Евеліна Кравченко.
Згодом на місці залишків некрополя розпочалося будівництво археологічного парку «Новий Херсонес».
«Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило», – розповіла Евеліна Кравченко.
Зараз за її словами, на місці археологічних залишків побудували нове місто: археологічний парк перекриває старі знахідки, кілька розкопаних об'єктів поступово перенесли на інше місце. На місці городища росіяни поставили собор святого Володимира, що підпорядковується Московському патріархату.
Зазначимо, що Херсонес Таврійський — унікальна пам’ятка , якій понад дві з половиною тисячі років. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.
Нагадаємо, як вісім об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток.