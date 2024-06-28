Археологічний парк на території городища Херсонесу Таврійського у Криму. Фото: Евеліна Кравченко.

Росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму.

Про це заявила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко.

Науковця нагадала, що 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони.

Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел. Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел.

Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел. Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел.

За її словами, більшу частину знайдених артефактів — фрески, посуд, предмети побуту, ікони вивезли до російських музеїв. Таким чином росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність, вважає Евеліна Кравченко.

Вкрадений артефакт. Фото: Евеліна Кравченко.

Згодом на місці залишків некрополя розпочалося будівництво археологічного парку «Новий Херсонес».

«Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило», – розповіла Евеліна Кравченко.

Зараз за її словами, на місці археологічних залишків побудували нове місто: археологічний парк перекриває старі знахідки, кілька розкопаних об'єктів поступово перенесли на інше місце. На місці городища росіяни поставили собор святого Володимира, що підпорядковується Московському патріархату.

Зазначимо, що Херсонес Таврійський — унікальна пам’ятка , якій понад дві з половиною тисячі років. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.

Амфітеатр побудували на місці оборонної цитаделі. Фото: Евеліна Кравченко.

Нагадаємо, як вісім об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток.